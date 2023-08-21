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Spor

Giresunspor'dan olağanüstü genel kurul açıklaması

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da olağanüstü seçimli genel kurulunun 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirileceği bildirildi.

21 Ağustos 2023 Pazartesi 20:01 - Güncelleme:
Giresunspor'dan olağanüstü genel kurul açıklaması
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1. Lig takımlarından Bitexen Giresunspor'da olağanüstü seçimli genel kurulunun 3 Eylül Pazar günü gerçekleştirileceği duyuruldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldığının kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak tarafından duyurulduğu anımsatıldı.

Genel kurulun 3 Eylül Pazar günü saat 13.00'de Çotanak Spor Kompleksi Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, çoğunluk sağlanamaması durumunda 10 Eylül Pazar günü saat 13.00'de aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın ikinci oturumun gerçekleştirileceği kaydedildi.

  • Bitexen Giresunspor
  • Genel kurul
  • Trendyol 1 Lig

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