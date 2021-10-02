Giresunspor, ilk galibiyetini İzmir'de aldı

2 Ekim 2021 Cumartesi 18:15 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 18:15

Süper Lig'in 8. haftasında Giresunspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı.

Konuk takım rakibini Diabate'nin penaltıdan attığı golle mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı ve puanını 5'e çıkardı. Son 4 maçından puansız ayrılan İzmir ekibi de 5 puanda kaldı. Karşılaşmanın son bölümlerinde oyunculara tepki gösteren Göztepe tarafları bunun yanı sıra 'İlhan Şahin istifa', 'Sepil bu takım senin eserin', 'En büyük taraftar, futbolcular sahtekar' şeklinde tezahüratlar yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15'inci dakikada Baku'nun pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Tijanic'in vuruşunda top az farkla auta gitti.

51'inci dakikada Obinna, Giresunspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topu Ndiaye'ye aktardı. Ndiaye'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

57'nci dakikada Kerim'in-n sağdan ortasında penaltı noktasında Yalçın kafayı vurdu, top kaleci Okan'da kaldı.

60'ıncı dakikada Göztepe öne geçme fırsatı yakaladı. Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda Alexis'in ceza sahası içinde Ndiaye'ye müdahalesinin ardından hakem Göztepe lehine penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Tijanic'in vuruşunda kaleci Okan penaltıyı kurtardı.

71'inci dakikada Berkan'ın geri pasında araya giren Suleymanov, İrfan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Diabate, top ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı. 0-1.

82'nci dakikada Lourency ceza sahası dışından kaleyi yokladı, Okan parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

Müsabaka deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Karşılaşmanın 51. dakikasında Obinna'nın verdiği pasla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Cherif Ndiaye'nin ceza sahasına girerken attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

58. dakikada ceza sahası içinde Perez'le mücadeleye giren Cherif Ndiaye'nin yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Burak Şeker penaltı kararı verdi.

61. dakikada penaltı atışını kullanan Tijanic'in şutunda kaleci Okan Kocuk topu kurtardı. Arslanagic'in kaleye göndermek istediği meşin yuvarlak, savunma oyuncularına çarpıp kornere çıktı.

70. dakikada ceza sahası içinde kaleci İrfan Can'la karşı karşıya pozisyonda Suleymanov yerde kalırken, hakem Burak Şeker bir kez daha penaltı kararı verdi.

71. dakikada penaltıyı kullanan Diabate, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve GZT Giresunspor'u 1-0 öne geçirdi.

82. dakikada ceza sahası dışından Lourency'nin şutunda kaleci Okan, yerinde bir müdahale ile topu kornere gönderdi.

Karşılaşma GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Ömer Tevfik Özkoç

GÖZTEPE:İrfan Can Eğribayat, Kerim Alıcı, Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir (Dk. 74 Burekovic), Halil Akbunar, Obinna, Yalçın Kayan (Dk. 90 Brown Ideye), Baku (Dk. 68 Lourency), Tijanic (Dk. 74 Jahovic), Cherif Ndiaye

GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Diarra, Perez, Aziz Eraltay, Suleymanov (Dk. 90 Hayrullah Bilazer), Traore (Dk. 66 Pelupessy), Flavio, Serginho (Dk. 66 Balde), Sankhare (Dk. 74 Emre Taşdemir), Diabate (Dk. 90 Douglas)

GOL: Dk. 71 Diabate (Penaltıdan) (GZT Giresunspor)

SARI KARTLAR: Dk. 12 Obinna, Dk. 26 Arslanagic, Dk. 86 Lourency (Göztepe), Dk. 37 Serginho, Dk. 43 Diarra ve Zeki Yavru, Dk. 58 Perez, Dk. 60 Sankhare, Dk. 82 Suleymanov (GZT Giresunspor)