Giresunspor - İstanbulspor maçında 5 gol, 1 kırmızı kart

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Giresunspor, İstanbulspor'u konuk etti. Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma 3-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2'de Alper Uludağ, 48. dakikada Campuzano ve 56. dakikada Meija attı. İstanbulspor'un gollerini ise 18. dakikada Ethemi ve 87. dakikada Topalli kaydetti.

Konuk takımda 30. dakikada Mehremic kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

18. dakikada karşı atağa geçen İstanbulspor'da Ethemi hızla rakip kaleye ilerledi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ethemi, yerden vuruşta topu ağlara gönderdi. 0-1

27. dakikada köşe vuruşu kullanan Giresunspor'da Alper'in kafayla yükseldiği top az farkla dışarı çıktı.

36. dakikada Borja Sainz'ın sol kanattan yaptığı ortada, savuma topu uzaklaştırmak isterken oluşan karambolde en son topa Campuzano kafa ile vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

45+2. dakikada Bajic'in pasında Alper'in şutu ağlara gitti. 1-1

45+4. dakikada Görkem'in kullandığı köşe atışına Perez kafayı vurdu, kaleci Jensen topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikadaki Giresunspor atağında Campuzano'nun sert şutu ağlara gitti. 2-1

56. dakikada sağ kanattan Serginho'nun geliştirdiği atakta Kuwas'ın pasına Meija'nın gelişine çektiği şut ağlarla buluştu. 3-1

69. dakikada İstanbulspor'da Topalli iki rakibinden sıyrılıp sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

72. dakikada Kuwas'ın şutu üstten auta gitti.

86. dakikada Kuwas'ın pasını kontrol eden Serginho'nun şutu üstten auta çıktı.

87. dakikada ceza sahasına kesilen topu kaleci Onurcan elinden kaçırdı, Topalli meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 3-2

90+1. dakikada Ethemi'nin kullandığı serbest vuruş üstten auta gitti.

Stat: Çotanak

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Bilal Gölen xx, Ata Yıldırım xx, Emre Kargın

Giresunspor: Onurcan xx, Talha xx (Rahmetullah xx dk. 46), Arias xx, Perez xx, Alper xxx, Mejia xxx, Campuzano xxx (Doğan Can xx dk. 84), Serginho xx, Görkem xx (Kuwas xx dk. 46), Sainz xx (Murat Cem xx dk. 74), Bajic xx (Oğulcan xx dk. 69)

Yedekler: Ferhat, Sergen, Senghor, Kadir, Şahin

Teknik Direktör: Hakan Keleş

İstanbulspor: Jensen xx, Oğuzhan xx (Guri xx dk. 66), Okan xx, Mehremic xx, Ali Yaşar xx (Tuncer xx dk. 66), Rroca xx, Muammer xx (Mehmet xx dk. 37), Melih xx, Jetmir Topalli xxx, Valon Ethemi xxx, İbrahim xx Yılmaz (İnainfe xx dk. 46)

Yedekler: Alp, Abazaj, Cajic, Emir, Ebert, Kağan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Kırmızı kart: Adi Mehremic (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Adi Mehremic, İbrahim Yılmaz, Mehmet Yeşil, Oğuzhan Berber (İstanbulspor), Onurcan Piri (Giresunspor)

Goller: Valon Ethemi (dk. 18), Jetmir Topalli (dk. 88) (İstanbulspor), Alper Uludağ (dk. 45+2), Jorman Campuzano (dk. 49), Robert Mejia (dk. 57) (Giresunspor)