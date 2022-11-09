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Spor

Giresunspor kalecisi Ferhat Kaplan, genç meslektaşını teselli etti

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Ankaraspor'u 3-2 mağlup eden Giresunspor'da kaleci Ferhat Kaplan, hatalı gol yiyen genç meslektaşı Bayram Kılıç'ı teselli etti.

DHA9 Kasım 2022 Çarşamba 18:42 - Güncelleme:
Giresunspor kalecisi Ferhat Kaplan, genç meslektaşını teselli etti
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Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Bitexen Giresunspor'a 3-2 yenilen Ankaraspor'un 18 yaşındaki kalecisi Bayram Kılıç karşılaşma sonunda gözyaşlarını tutamadı. Genç kaleciyi Giresunspor kalecisi Ferhat Kaplan teselli etti.

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Bitexen Giresunspor sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Ankaraspor'u 3-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Karşılaşmada başarılı kurtarışlar yapan Ankaraspor kalecisi Bayram Kılıç, Savicevic'in şutunda gole engel olamadı. Genç kaleci golden sonra yere yığılarak gözyaşlarını boğuldu. Giresunspor kalecisi Ferhat Kaplan kalesinden koşarak yanına geldiği Kılıç'a sarılarak, teselli etti.

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