Giresunspor - Konyaspor (Canlı)

19 Eylül 2021 Pazar 13:36 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 14:38

Süper Lig'in 5. hafta maçında Giresunspor, Konyaspor'u konuk ediyor. Çotanak Stadı'nda saat 13.30'da başlayan Giresunspor - Konyaspor maçını Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan'ın yardımcılılarını Deniz Caner Özaral ve Gökhan Barcın yapıyor.

Karşılaşmada ilk yarı sona erdi...

GİRESUNSPOR: 0 - KONYASPOR: 0

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 5. haftasında GZT Giresunspor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

20. dakikada Doukara rakip sahada kaptığı topu Sergio'ya aktardı. Sergio, ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşunda sol köşeye giden topu kaleci Sehic güçlükle kontrol etti.

23. dakikada Serdar Gürler'in yaptığı ortada Cikalleshi'nin kafa vuruşunda topa Orcan Piri sahip oldu.

34. dakikada Doukara'nın ara pasında Diabete ceza sahasına girdi. Kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Diabete'nin vurduğu topa son anda Ahmet Çalık müdahale etti ve kornere attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Deniz Caner Özaral, Gökhan Barcın

GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Diarra, Zeki Yavru, Aziz Eraltay, Traore, Diabate, Perez, Sergio, Flavio, Süleymanov, Doukara

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Ahmet Calık, Abdulkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Endri Çekici, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Michalak, Skubic, Cikalleshi

Sarı kart: Dk. 43 Perez (Giresunspor)