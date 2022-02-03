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Spor

Giresunspor, Konyaspor maçına 3 eksikle çıkacak

Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak Giresunspor'da, Hayrullah Bilazer, Champness ve Erol Can Akdağ forma giyemeyecek.

AA3 Şubat 2022 Perşembe 12:01 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 12:01
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GZT Giresunspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Karadeniz temsilcisi 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi alarak topladığı 26 puanla 16. sırada yer alıyor.

Yeşil beyazlı takım, Konyaspor karşısında iyi bir sonuç alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

GZT Giresunspor'da sakatlığı bulanan Hayrullah Bilazer, Yeni Zelanda Milli Takımı'na davet edilen Champness ile tedavi süreci devam eden Erol Can Akdağ yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

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