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Spor

Giresunspor kredisini 3 maçta tüketti

TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 yenilen GZT Giresunspor, üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

AA13 Mart 2021 Cumartesi 12:06 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 12:06
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Ligde 12 hafta üst üste kazanarak önemli bir başarı yakalayan Karadeniz temsilcisi, son üç haftada tam tersi bir performans sergiledi. 24. haftada Altay'a evinde 2-1 kaybeden yeşil-beyazlı takımın serisi bu maçla sona erdi.

GZT Giresunspor, bu maçın ardından deplasmanda Ümraniyespor'a 3-1, dün de sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Üst üste kazandığı 12 karşılaşmada sadece Bursaspor'dan 1 penaltı golü yiyen GZT Giresunspor, son üç maçta ise kalesinde 6 gol gördü. Yeşil-beyazlılar ligde ilk kez art arda 9 puan kaybetti.

Son üç haftada 9 puan kaybetmesine rağmen maç fazlasıyla ikinci sıradaki Samsunspor'un 3 puan önünde olan GZT Giresunspor, kaybettiği puanlarla da liderlik kredisini tüketti.

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