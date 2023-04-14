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Spor

Giresunspor ligde kalan 3 maç için prim uygulamasına gitti

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor ligde düşme hattında yer alması nedeniyle gelecek üç maç için futbolcularına prim vermeye hazırlanıyor.

IHA14 Nisan 2023 Cuma 16:17 - Güncelleme:
Giresunspor ligde kalan 3 maç için prim uygulamasına gitti
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Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor'da Nahid Yamak başkanlığındaki yönetim tarafından yeni bir prim sistemi hayata geçirildi.

Yeşil beyazlılarda pazar günü iç sahada oynanacak Sivasspor maçına kişi başına 50.000 TL, 30. Hafta deplasmanda oynanacak Ankaragücü karşılaşmasına 50.000 TL ve 31. Haftada iç sahada oynanacak Başakşehir maçına da kişi başına 40 bin TL prim açıklandı.

Yeşil Beyazlılarda ayrıca bu üç maçta elde edilecek 9 puana 100.000 TL, 7 puana 70.000 TL, 6 puana 60.000 TL ve 5 puana da 50.000 TL ekstra paket prim uygulanacağı kaydedildi.

Karadeniz temsilcisi Giresunspor ligde oynadığı 26 maçta 24 puan toplayarak 16. sırda yer alıyor.

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