Giresunspor lige verilen arada Antalya'da kamp yapacak

Ercan Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni bir kadro oluşturduklarını, bu nedenle takımın uyum sürecinin zaman aldığını belirtti.

Son haftalardaki galibiyetlerle çıkışa geçtiklerini, alt sıralardan hızla uzaklaşmaya başladıklarını ifade eden Ayhan, "Lige 45 gün gibi uzun bir süre ara verildi. Oyuncularımızın performansının artırılması, takımımızın eksiklerinin tam anlamıyla giderilmesi için lige verilen ara ilaç gibi geldi. Arayı en iyi şekilde değerlendirmeyi ve kalan haftalarda daha da başarılı sonuçlara imza atmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Ayhan, oyuncuların yarın toplanarak çalışmalara başlayacağını, 1 Aralık'tan itibaren de Antalya'da kamp yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.