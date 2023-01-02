İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2023 Pazartesi / 10 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7242
  • EURO
    20,0333
  • ALTIN
    1099.64
  • BIST100
    5639.01
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Giresunspor maçına hazırlanan Trabzonspor 4 eksikle çalıştı
Spor

Giresunspor maçına hazırlanan Trabzonspor 4 eksikle çalıştı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 5 Ocak Perşembe günü Bitexen Giresunspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA2 Ocak 2023 Pazartesi 13:49 - Güncelleme:
Giresunspor maçına hazırlanan Trabzonspor 4 eksikle çalıştı
ABONE OL

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 20 dakikası basına açık tutulan antrenmana, sakatlıkları bulunan Edin Visca, Dorukhan Toköz, gribal enfeksiyon geçiren Naci Ünüvar ve izinli olan Marek Hamsik katılmadı. Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan kısmi olarak takımla, Yusuf Erdoğan da kondisyon salonunda çalıştı.

Yaklaşık 1 saat geç başlayan antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarının yanına gelerek, "Yeni yıl hepimize, Trabzonspor'a tüm güzellikleri ve başarı getirsin. Bir saatlik gecikme oldu, toplantılar vardı. O yüzden kusura bakmayın, biraz uzun sürdü. Onu da bilgilendireyim." ifadesini kullandı.

Antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, dinamik ısınmanın ardından top çalma çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.