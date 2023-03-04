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Spor

Giresunspor, Serginho'nun serbest kalmasını önledi

Giresunspor'un yeni yönetimi, Serginho'ya olan 135 bin avroluk borcu ödeyerek Brezilyalı futbolcunun serbest kalmasının önüne geçti.

IHA4 Mart 2023 Cumartesi 14:21 - Güncelleme:
Giresunspor, Serginho'nun serbest kalmasını önledi
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Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor'da, Konyaspor maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Çotanakların Brezilyalı yıldızı Serginho'nun, Hakan Karaahmet başkanlığındaki eski yönetimden kalan 135 bin avro alacağının Nahid Yamak başkanlığındaki yeni Giresunspor yönetimi tarafından ödendiği bildirildi.

Giresunspor Kulüp Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Giresunsporumuzun, mücadele ettiği Süper Lig'de şehrimizi en iyi şekilde temsil etmesi amacıyla gerekli adımları ivedilikle atmaktayız. Bu kapsamda profesyonel futbolcumuz Serginho'ya sözleşmesinden doğan 135 bin Euro'luk ödeme başkanımız Nahid R. Yamak ve yönetim kurulumuz tarafından yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Serginho'ya ödemesinin yapılmaması halinde Brezilyalı yıldız bugün itibariyle serbest kalacaktı.

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