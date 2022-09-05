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Spor

Giresunspor, Shkupi'den Faustin Senghor'u renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Shkupi'de forma giyen Senegalli savunma oyuncusu Faustin Senghor'u kadrosuna kattı.

DHA5 Eylül 2022 Pazartesi 21:09 - Güncelleme:
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Bitexen Giresunspor, geçen sezon Makedon Shkupi'de oynayan Senegalli stoper Faustin Senghor ile anlaşma sağladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 28 yaşındaki defans oyuncusu Faustin Senghor ile anlaşma sağlamıştır. Faustin Senghor'a Giresunspor'umuza 'hoş geldin' diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Senghor, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Shkupi'de gösterdiği performans ile Makedonya'da 'Yılın Stoperi' seçilmişti.

SENGHOR FAUSTİN KİMDİR?

Senghor Faustin, 02 Ocak 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda ve kilo olan Senghor Faustin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

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