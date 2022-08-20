Giresunspor son dakika golüyle kazandı

Spor Toto Süper Lig 3. hafta mücadelesinde Giresunspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Çotanak Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Giresunspor 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibi galibiyeti getiren golü 90. dakikada Bajic kaydetti.

Konuk ekip Kasımpaşa ligdeki üçüncü maçından da puan çıkaramadı.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Giresunspor ise üst süte 2. galibiyetini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Giresunspor, Kayserispor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise Hatayspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

20. dakikada Bitexen Giresunspor kalecisi Onurcan Piri'nin uzun pasında, ceza sahası dışında Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran topu uzaklaştırmak istedi. Ertuğrul'un kısa düşen vuruşunda top Segio'nun önünde kalırken, bu oyuncunun boş kaleye Ertuğrul'un üzerinden göndermeye çalıştığı meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

28. dakikada Savicevic, ara pasla ceza sahasındaki Traore'yi topla buluşturdu. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.

39. dakikada Kasımpaşa'da Eysseric'in kullandığı serbest atışta arka direkte topla buluşan Graovac'ın kafa vuruşunda, kaleci Onurcan kaleye yönelen meşin yuvarlağı parmaklarıyla kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

80. dakikada Alper Uludağ'ın sol köşeden yaptığı ortada boşta kalan topla buluşan Borja Sainz, gelişine sert vurdu ama meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

84. dakikada Bitexen Giresunspor atağında sol kanattan Hayrullah Bilazer'in yaptığı ortada, ceza sahası içerisinde boş pozisyonda topla buluşan Doğan Can Davas'ın kafa vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kontrol etti.

90. dakikada Doğan Can Davas'ın sol kanattan yerden yaptığı ortada Bajic boş pozisyonda topa sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelerle buluştu: 1-0

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Çotanak Spor Kompleksi

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

BİTEXEN GİRESUNSPOR: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Traore, Mejia (Dk. 64 Murat Cem Akpınar), Sergio (Dk. 88 Rahmetullah Berişbek), Savicevic (Dk. 65 Doğan Can Davas), Borja Sainz (Dk. 89 Erol Can Akdağ), Bajic (Dk. 90+2 Kadir Seven)

KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Sadık Çiftpınar, Petretta (Dk. 11 Mehmet Feyzi Yıldırım), Turgay Gemicibaşı (Dk. 68 Aytaç Kara), Fall (Dk. 83 Tunay Torun), Hajradinovic, Ahmet Emin Engin (Dk. 69 Celina), Eysseric (Dk. 82 Yunus Mallı), Bahoken

GOL: Dk. 90 Bajic (Bitexen Giresunspor)

SARI KARTLAR: Dk. 6 Mejia, Dk. 38 Hayrullah Bilazer, Dk. 86 Perez (Bitexen Giresunspor), Dk. 13 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 41 Turgay Gemicibaşı (Kasımpaşa)