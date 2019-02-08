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Giresunspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile prensipte anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Kemal Kılıç ile prensipte anlaştı.

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Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, teknik direktör Kemal Kılıç ile prensipte anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Eren, Kemal Kılıç ile yarın tesislerde düzenlenecek törende sözleşme imzalanacağını kaydetti.

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