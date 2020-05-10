Giresunspor tesislere dönüyor

AA 10 Mayıs 2020 Pazar 15:32 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 15:32

Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 Haziran'da ligin yeniden başlayacak olmasının ardından kendilerinin de hazırlıklar için gerekli planlamaları tamamladıklarını belirtti.

Oyuncuların yarından itibaren kulüpte toplanmaya başlayacaklarını ifade eden Akgün, "Salı günü tüm oyuncularımıza koronavirüs testi yapılacak. Sonuçların alınmasının ardından da 13 Mayıs Çarşamba günü belirlenen antrenman programımıza göre topla çalışmalara başlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Akgün, Giresunspor'un ligde play-off hedefi bulunduğunu kaydederek, iyi bir çalışma dönemi geçirerek sezon sonunda da bunu başarmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.