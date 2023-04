Giresunspor, yılın ilk galibiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Giresunspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Çotanak Stadyumu'ndaki maçı Karadeniz ekibi 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Giresunspor'a galibiyeti getiren golü, 18. dakikada Jorman Campuzano attı.

Ligde 11 maç sonra galibiyet alan Giresunspor, 2023 yılında ligde ilk kez kazandı.

Bu sonucun ardından Giresunspor, 27 puana yükseldi. Sivasspor, 31 puanda kaldı.

Giresunspor, gelecek hafta MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada sol kanattan Faruk Can Genç'in yerden ceza sahasına yaptığı ortada uygun pozisyondaki Görkem Sağlam'ın gelişine vuruşunda, top üstten az farkla auta gitti.

11. dakikada Hayrullah Bilazer'in pasında yerden ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan Sergio'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

18. dakikada Kuwas'ın sağ kanattan kullandığı korner atışında Campuzano, boş pozisyonda kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

35. dakikada Saiz'in kullandığı serbest vuruşta Giresunspor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde en son N'Jie'nin vurduğu top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Bitexen Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

57. dakikada sol çaprazdan Giresunspor ceza sahasına giren ve iki rakibinden sıyrılan Gradel'in vuruşunda, top kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

59. dakikada sağ çaprazdan Erdoğan Yeşilyurt'un yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Ferhat Kaplan topu son anda kornere çeldi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Selahattin Altay

Bitexen Giresunspor: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez (Dk. 16 Kuwas), Faruk Can Genç (Dk. 74 Alper Uludağ), Campuzano (Dk. 86 Kadir Seven), Mejia, Görkem Sağlam, Sergio, Borja Sainz (Dk. 86 Doğan Can Davas), Bajic (Dk. 75 Murat Cem Akpınar)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 46 Gradel), Appindangoye, Goutas, Ziya Erdal, Cofie (Dk. 62 Charisis), N'Jie (Dk. 73 Hakan Arslan), Saiz, Ulvestad (Dk. 86 Ahmed Musa), Erdoğan Yeşilyurt, Caicedo (Dk. 46 Yatabare)

Gol: Dk. 18 Campuzano (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 75 Hayrullah Bilazer, Dk. 85 Borja Sainz, Dk. 90+6 Sergio (Bitexen Giresunspor), Dk. 85 Gradel, Dk. 87 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)