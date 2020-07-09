İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Temmuz 2020 Perşembe / 18 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,865
  • EURO
    7,7932
  • ALTIN
    398.903
  • BIST100
    119065
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Giresunspor'da 6 futbolcuya izin verildi
Spor

Giresunspor'da 6 futbolcuya izin verildi

TFF 1. Lig'de play off umutlarını yitiren Giresunspor, kalan iki haftada 6 futbolcusuna 'maç başı ücret ödememek için' izin verdi.

09 Temmuz 2020 Perşembe 15:07 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 15:07
ABONE OL

TFF 1. Lig'de son iki haftaya girilirken play off umudu matematiksel olarak kalmayan Giresunspor, bazı futbolcularına izin verdi. Yeşil beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bu kararın futbolculara "maç başı ücret ödememek için" alındığı vurgulandı.

Giresunspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"TFF 1. Lig'de son 2 haftaya girilirken takımımızın herhangi bir iddiası bulunmamaktadır. Futbolcularımızdan gelen talep doğrultusunda yönetim kurulumuzun onayıyla 'kalan son 2 haftada oyuncularımıza maç başı ücret ödememek için' Ahmet Kesim, Ahmet İlhan Özek, Adriano Facchini, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu ve Özgür Can Özcan'a ligin geri kalanı için izin verilmiştir."

Giresunspor son iki haftada kümede kalma mücadelesi veren Altınordu ve play off'a kalma şansı devam eden Altay ile karşı karşıya gelecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.