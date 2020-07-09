09 Temmuz 2020 Perşembe 15:07 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 15:07

TFF 1. Lig'de son iki haftaya girilirken play off umudu matematiksel olarak kalmayan Giresunspor, bazı futbolcularına izin verdi. Yeşil beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bu kararın futbolculara "maç başı ücret ödememek için" alındığı vurgulandı.

Giresunspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"TFF 1. Lig'de son 2 haftaya girilirken takımımızın herhangi bir iddiası bulunmamaktadır. Futbolcularımızdan gelen talep doğrultusunda yönetim kurulumuzun onayıyla 'kalan son 2 haftada oyuncularımıza maç başı ücret ödememek için' Ahmet Kesim, Ahmet İlhan Özek, Adriano Facchini, Muhammed Bayır, Numan Çürüksu ve Özgür Can Özcan'a ligin geri kalanı için izin verilmiştir."

Giresunspor son iki haftada kümede kalma mücadelesi veren Altınordu ve play off'a kalma şansı devam eden Altay ile karşı karşıya gelecek.