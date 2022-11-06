İSTANBUL 23°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Kasım 2022 Pazar / 12 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5672
  • EURO
    18,522
  • ALTIN
    1004
  • BIST100
    4216.98
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Giresunspor'da 8 maç sonra galibiyet sevinci
Spor

Giresunspor'da 8 maç sonra galibiyet sevinci

Spor Toto Süper Lig'de dün sahasında İstanbulspor'u 3-2 yenen Bitexen Giresunspor'da, kulüp asbaşkanı Zafer Olgun, 8 maç sonra galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

AA6 Kasım 2022 Pazar 15:59 - Güncelleme:
Giresunspor'da 8 maç sonra galibiyet sevinci
ABONE OL

Olgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 haftadır devam eden kötü sürece İstanbulspor galibiyetiyle "dur" dediklerini belirtti.

Haftalardır üzerlerinde bir şanssızlık olduğunu ifade eden OIgun, "Oyuncularımızın iyi mücadelesine rağmen bir türlü galip gelemiyorduk. Şanssızlığımızı nihayet İstanbulspor karşısında kazanarak kırdık. 8 maç sonra galip gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Olgun, ligde kalan haftalar için yeni bir sayfa açmak istediklerine kaydederek, "Kalan haftalarda da iyi mücadele edecek ve güzel sonuçlara imza atacağız. Giresunspor, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da lige renk katacaktır." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.