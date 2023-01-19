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Spor

Giresunspor'da Adana Demirspor maçı öncesi tek eksik

Spor Toto Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak Giresunspor'da, kart cezalısı Vukan Savicevic forma giyemeyecek.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 09:39 - Güncelleme:
Giresunspor'da Adana Demirspor maçı öncesi tek eksik
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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bitexen Giresunspor yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 18 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 20 puan toplayıp, 11. sırada bulunan Bitexen Giresunspor, bu karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılıp üst sıralarda tutunmak istiyor.

Karşılaşmada kart cezalısı Vukan Savicevic kadroda yer alamayacak.

Bitexen Giresunspor kafilesi bugün saat 12.30'da Giresun'dan Adana'ya hareket edecek.

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