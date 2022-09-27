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Spor

Giresunspor'da Alanyaspor maçı mesaisi başladı

Giresunspor, Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

IHA27 Eylül 2022 Salı 21:49 - Güncelleme:
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Lige verilen milli maç arasını Kayseri'de kamp yaparak değerlendiren Giresunspor'da, cumartesi günü sona eren Kayseri kampından sonra oyunculara verilen izin bitti.

Bugün şehirde toplanan Çotanaklar, akşam Giresunspor Tesislerinde gerçekleştirdiği idmanla Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor ile 2 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde sahaya inen Yeşil Beyazlılar, yaklaşık iki saat süren antrenmanda ısınma, 5'e 2 pas, istasyon ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana milli maç için ülkesi Karadağ'a giden Vukan Savicevic dışında tüm futbolcular katıldı.

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