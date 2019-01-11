Giresunspor'da Aykut Demir affedildi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da savunma oyuncusu Aykut Demir affedildi.
Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 1 ay önce yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan Aykut Demir'in, kampa katılarak takımla çalışmalara başladığını belirtti.
Eren ayrıca, Makedonyalı orta saha oyuncusu Zeni Hüsmani ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını da duyurdu.
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