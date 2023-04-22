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Spor

Giresunspor'da Başakşehir mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Giresunspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA22 Nisan 2023 Cumartesi 18:43 - Güncelleme:
Giresunspor'da Başakşehir mesaisi devam ediyor
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Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Giresunspor Tesisleri'nde koşuyla başlayan antrenman, ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Alexis Perez, Vukan Savicevic ile Faustin Senghor katılmadı.

Öte yandan, antrenmandan önce düzenlenen törende, Giresunspor Kulübü Başkanı Nahid Ramazan Yamak, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli bayramlaştı.

Başkan Yamak, Giresunspor olarak birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan Bayramı'nda bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını aktararak, "Tüm taraftarlarımızın ve camiamızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, nice bayramları birlikte kutlamayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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