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Spor

Giresunspor'da başkanlık seçimi için tarih belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da genel kurulun çoğunluk sağlanması halinde 1 Haziran Çarşama, aksi durumda ise çoğunluğa bakılmaksızın 8 Haziran Çarşamba günü yapılacağı bildirildi.

IHA17 Mayıs 2022 Salı 15:38 - Güncelleme:
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Süper Lig'e geçen sezon yükselen ve bu sezon ligde kalmayı başaran GZT Giresunspor'un Olağan Genel Kurulu 1 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Olağan Genel Kurul'un kulüp tesislerinde 1 Haziran Çarşamba günü yapılacağı, salt çoğunluk sağlanamaması halinde ise genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 8 Haziran Çarşamba günü aynı yerde yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

GZT Giresunspor'un mevcut Başkanı Hakan Karaahmet yeniden aday olduğunu açıklarken, henüz başka bir isim adaylığını açıklamadı.

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