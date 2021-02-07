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Spor

Giresunspor'da Bursaspor maçı öncesi 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

TFF 1. Lig lideri Giresunspor'da, rutin olarak gerçekleştirilen koronavirüs testlerinde, 3 oyuncunun sonuçları pozitif çıktı.

AA07 Şubat 2021 Pazar 15:10 - Güncelleme: 07 Şubat 2021 Pazar 15:10
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TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, 3 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ligin 20. haftasında yarın oynanacak Bursaspor maçı öncesi, 3 oyuncunun Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolünün titizlikle uygulandığı ifade edilen açıklamada, gerekli tedbirlerin alınarak tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

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