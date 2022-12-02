İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2022 Cuma / 9 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6345
  • EURO
    19,5078
  • ALTIN
    1070.02
  • BIST100
    4962.97
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Giresunspor'da çalışmalar tam gaz devam ediyor
Spor

Giresunspor'da çalışmalar tam gaz devam ediyor

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Giresunspor, hazırlıklarına teknik direktör Hakan Keleş, yönetiminde devam etti.

AA2 Aralık 2022 Cuma 18:10 - Güncelleme:
Giresunspor'da çalışmalar tam gaz devam ediyor
ABONE OL

Bitexen Giresunspor, Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenman öncesinde Hakan Keleş oyuncularıyla sahada 10 dakikalık bir toplantı yaptı.

Koşuyla başlayan idmanda, adam eksiltmeye yönelik tam saha pas, orta ve şut çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı aktarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.