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Spor

Giresunspor'da Erol Can Akdağ'ın çapraz bağları koptu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un futbolcusu Erol Can Akdağ'ın sağ diz ön çapraz bağının koptuğu tespit edildi.

AA7 Aralık 2021 Salı 12:55 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 12:55
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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Akdağ'ın yapılan ilk kontrollerinin ardından İstanbul'da gerçekleştirilen ileri tetkikler sonucunda sağ diz ön çapraz bağının kopuğu tespit edilerek ameliyat kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Akdağ'ın sakatlığıyla ilgili olarak gelecek hafta İstanbul'da bir operasyon gerçekleştirileceği aktarılarak, "Geçtiğimiz yıl kazandığımız şampiyonlukta büyük emeği bulunan Erol Can Akdağ'a 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, Başkanımız Hakan Karaahmet'in talimatıyla futbolcumuzun tedavi süreci boyunca maddi anlamda herhangi bir kayıp yaşamayacağını, maç başı ve prim haklarının da mevcut şekliyle devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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