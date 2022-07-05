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Spor

Giresunspor'da hazırlıklar sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde sürdürüyor.

AA5 Temmuz 2022 Salı 20:07 - Güncelleme:
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Giresunspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

Birinci etap kamp programı için Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bulunan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Sabah saatlerinde yaptığı ilk antrenmanda ısınma hareketleri ve taktiksel oyun çalışması yapan Karadeniz ekibi, akşam ki antrenmanda ise dayanıklılık, şut ve taktiksel çalışma ile günü tamamladı.

Giresunspor, yarın yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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