Giresunspor'da Hüseyin Kalpar dönemi başladı
Spor Toto 1. Lig takımlarından Giresunspor, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, teknik direktör Hüseyin Kalpar ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, Hüseyin Kalpar ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını belirtti.
Mustafa Bozbağ, anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını diledi.
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