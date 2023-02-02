İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2023 Perşembe / 12 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8111
  • EURO
    20,5652
  • ALTIN
    1165.05
  • BIST100
    4752.24
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Giresunspor'da olağanüstü seçim kararı
Spor

Giresunspor'da olağanüstü seçim kararı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, 18 Şubat'ta Olağanüstü Seçimli Genele Kurulu yapacağını açıkladı.

IHA2 Şubat 2023 Perşembe 18:37 - Güncelleme:
Giresunspor'da olağanüstü seçim kararı
ABONE OL

Giresunspor'da, seçimli olağanüstü kongre kararı alındı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor 18 Şubat'ta Olağanüstü Seçimli Genele Kurulu yapacak.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Giresunspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun 18 Şubat 2023 Cumartesi günü saat 13.00'de Çotanak Spor Kompleksi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşeceği kaydedildi. Birinci oturumda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 25 Şubat 2023 Cumartesi günü aynı saat ve aynı yerde gerçekleştirileceği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.