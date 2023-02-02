Giresunspor'da olağanüstü seçim kararı

Giresunspor'da, seçimli olağanüstü kongre kararı alındı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor 18 Şubat'ta Olağanüstü Seçimli Genele Kurulu yapacak.
Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Giresunspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun 18 Şubat 2023 Cumartesi günü saat 13.00'de Çotanak Spor Kompleksi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşeceği kaydedildi. Birinci oturumda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 25 Şubat 2023 Cumartesi günü aynı saat ve aynı yerde gerçekleştirileceği bildirildi.