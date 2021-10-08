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Spor

Giresunspor'da rakip Göztepe

GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, Göztepe galibiyetinin daha anlamlı hale gelmesi için Çaykur Rizespor maçından da galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

DHA8 Ekim 2021 Cuma 16:45 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 16:45
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Süper Ligin 9'uncu hafta maçında 16 Ekim Cumartesi günü GZT Giresunspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, de Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına dün başladıklarını belirterek, sahaya 3 puan almak için çıkacaklarını kaydetti.

Keleş, Göztepe karşısında aldıkları galibiyetin ardından Rizespor'u da yenip çıkışlarını sürdürmek istediklerini ifade ederek, "Göztepe karşılaşmasına oyuncularımız iyi konsantre oldu ve maçı kazandık. Bu galibiyetle ilerleyen haftalar bizim için daha iyi olacak. şimdi önümüzde iki Karadeniz takımının karşılaşacağı bir maç var. Rakibimizin henüz galibiyeti yok ve bu maça galip gelmek için çıkacaklar.

Biz de Göztepe maçında aldığımız 3 puanın daha anlamlı hale gelmesi için Rizespor'u yenmek istiyoruz. İyi hazırlanıyoruz, oyuncularıma güveniyorum. Umarım cumartesi günü rakibimizi mağlup edip çıkışımızı sürdürürüz" dedi.

Yeşil beyaz taraftarları tribünde görmek ve takımlarına destek vermeye davet eden teknik direktör Keleş, geçen hafta sakatlanan Doukara ve Erol Can ile milli takımlarında bulunan Aziz Behich ve Joe Champness haricinde şu an eksik oyuncu olmadığını belirtti.

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