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Spor

Giresunspor'da Ramon Arias ve Alexis Perez geri dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Giresunspor'da, kart cezaları sona eren Ramon Arias ve Alexis Perez, kadrodaki yerlerini alacak

AA28 Aralık 2022 Çarşamba 10:12 - Güncelleme:
Giresunspor'da Ramon Arias ve Alexis Perez geri dönüyor
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Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 16 puan toplayıp 13. sırada bulunan Bitexen Giresunspor, bu karşılaşmayı taraftarı önünde kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Yeşil-beyazlı takımda kart cezası nedeniyle geçen hafta Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyen stoperler Ramon Arias ve Alexis Perez, kadrodaki yerlerini alacak.

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