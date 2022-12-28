Giresunspor'da Ramon Arias ve Alexis Perez geri dönüyor

Bitexen Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 16 puan toplayıp 13. sırada bulunan Bitexen Giresunspor, bu karşılaşmayı taraftarı önünde kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
Yeşil-beyazlı takımda kart cezası nedeniyle geçen hafta Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyen stoperler Ramon Arias ve Alexis Perez, kadrodaki yerlerini alacak.