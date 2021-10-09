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Spor

Giresunspor'da Rizespor mesaisi sürüyor

Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Giresunspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA9 Ekim 2021 Cumartesi 18:38 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 18:38
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GZT Giresunspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında 16 Ekim Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma ile kondisyon hareketlerinin ardından taktik çalışması ve çift kale maç yaptı.

Antrenmanda sakatlanan Erol Can Akdağ ile milli takımlarında bulunan Aziz Eraltay ve Joe Champness yer almadı. Doukara ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

GZT Giresunspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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