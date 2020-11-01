Giresunspor'da seri sonu!

AA 01 Kasım 2020 Pazar 13:42 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 13:42

Sezona 17 transfer yaparak Süper Lig hedefiyle giren yeşil-beyazlılar, ligin ilk haftasında yeni oyuncuların lisanslarının yetiştirilememesi nedeniyle Balıkesirspor karşısına gençlerden kurulu takımla çıkmış ve 3-1 yenilmişti.

Ligin ikinci haftasından itibaren toparlanan Karadeniz temsilcisi, üst üste başarılı sonuçlar almaya başladı.

İkinci haftada evinde Menemenspor ile 1-1 berabere kalan Giresunspor, üçüncü haftada Bursaspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla geçti. Giresunspor, dördüncü haftada sahasında Beypiliç Boluspor'u 2-1 mağlup edip, beşinci haftada Ankaraspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Altıncı haftada ağırladığı Adanaspor'u da 4-3 mağlup etmeyi başaran yeşil-beyazlıların 7. haftada deplasmanda oynaması gereken Altay maçı, ev sahibi ekipte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Giresunspor, dün 8. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Ümraniyespor'a 1-0 kaybederek, 5 maçtır süren yenilmezlik serisini yitirmiş oldu.

Kulüp basın sözcüsü Ferhat Karademir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ümraniyespor önünde sahadan mağlup ayrılmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Karademir, bu maçı artık geride bıraktıklarını ve hedeflerinin Royal Hastanesi Bandırmaspor müsabakasını kazanarak ligde yeniden çıkışa geçmek olduğunu vurguladı.