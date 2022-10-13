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Spor

Giresunspor'da Sivasspor maçı mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Giresunspor'da maçın hazırlıkları devam ediyor.

IHA13 Ekim 2022 Perşembe 18:48 - Güncelleme:
Giresunspor'da Sivasspor maçı mesaisi devam ediyor
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Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor hazırlıklarını sürdürüyor.

Çotanak Arena Antrenman sahasında bir bölümü basına açık olarak gerçekleştiren idman 1 saat sürdü. Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretchinng çalışmasıyla başlayan idman, uygulanan taktik programın ardından tamamlandı.

ALPER: "TAKIM OLARAK GÜÇLÜYÜZ"

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından deplasmandan moral depolayarak dönmek istediklerini belirten Giresunspor'un defans oyuncusu Alper Uludağ, "Deplasmandan puan veya puanlarla dönmek istediğimiz bir maç. Geçen hafta sahamızda Beşiktaş karşısında aldığımız mağlubiyetin telafisini yapmak istiyoruz. Sivaspor'dan puan veya puanlarla dönüp yolumuza devam etmek istiyoruz. Takım olarak her geçen gün daha iyi bir performans ortaya koyuyoruz. Alanyaspor, bir kişi eksik kalmamıza rağmen çok iyi bir oyun ortaya koyduğumuz maç oldu ve morallerimiz oldukça yükseldi, Beşiktaş maçıyla biraz morallerimiz düştü. Ancak biz takım olarak ne yapabildiğimizi gördük. Yeniden ayağa kalkıp çok daha iyi sonuçlar alabilecek bir takım olduğumuza inanıyorum. Takım olarak da kendimize olan güvenimiz ve inancımız tam." dedi.

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