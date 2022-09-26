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Spor

Giresunspor'dan Alanyaspor maçı için uzun hazırlık dönemi

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Bitexen Giresunspor'un asbaşkanı Ercan Ayhan, rakipleri karşısında sahadan 3 puanla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

AA26 Eylül 2022 Pazartesi 14:47 - Güncelleme:
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Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda karşılaşacakları Alanyaspor'un ligin iyi ekiplerinden birisi olduğunu belirtti.

Kendilerini zorlu bir 90 dakikanın beklediğini dile getiren Ayhan, şöyle konuştu:

"Milli maç arasının yanı sıra 7. haftayı bay geçirdik. Corendon Alanyaspor karşılaşması için uzun bir hazırlık fırsatı yakaladık. Bu süreci oyucularımız en iyi şekilde değerlendirmekte. Rakibimiz bu ligin iyi ekiplerinden bir tanesi. Bizi Alanya'da zorlu bir maçın beklediğini biliyoruz. Biz de iyi bir takımız ve kazanabilecek oyuncu grubuna sahibiz. Hedefimiz 90 dakika boyunca iyi bir futbol sergileyip, sahadan 3 puanla ayrılmak. Oyuncularımızın bunu başaracağına olan inancımız tamdır."

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