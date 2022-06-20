Giresunspor'dan Arda Güler'e teklif

Spor Toto Süper Lig takımlarından Giresunspor, Fenerbahçe'de Arda Güler'e talip oldu. Başkan Hakan Karaahmet oyuncuyu istedi.

17 yaşındaki genç oyuncu Arda Güler için A Spor ekranlarına konuk olan Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'ten sürpriz bir transfer teklifi geldi.

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, "Fenerbahçe düşünürse Arda Güler'i oynatmak isteriz. Arda çok değerli bir futbolcu Türkiye için ama oynaması lazım. Oynatmalıyız. Giresunspor'da bu sene kiralık oyuncular alacak. Kampa kadar mevcut kadroya 5-6 oyuncu katmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

HER 46 DAKİKADA 1 GOLE ETKİ

Bu sezon Fenerbahçelilerin büyük bir merakla beklediği Arda Güler, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer aldı. 17 yaşındaki süper yetenek aldığı 373 dakika sürede 3 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu ve her 46 dakikada 1 gole etki etmiş oldu.