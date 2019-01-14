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Giresunspor'dan Barcelona'ya sıra dışı davet

Giresunspor, Katalan ekibi Barcelona'ya ilginç bir teklifte bulundu.

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Giresunspor sosyal medya hesabı üzerinden dünya devi Barcelona’ya ilginç bir teklifte bulundu. Barcelona’ya Giresun’un bir köyü olan Barça köyüne davet ederek ‘Dünya'nın en kaliteli fındığını yemeye, Giresun'un Barça köyüne bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Barcelona ise bu esprili teklife, “Bu doğru. Giresun'a bağlı 'Barça' isimli bir köy olduğunu biliyoruz. Türkiye ile olan bağlarımıza bir başka güzel örnek. Orada yaşayan 'Barçalılara' selam olsun” sözleri ile cevap verdi.

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