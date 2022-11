Giresunspor'dan sponsorluk anlaşması

Giresunspor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Giresunspor Basın Sözcüsü Ferhat Karademir ile Fiskobirlik Genel Müdürü Turgay Çakmak arasında imzalanan sponsorluk anlaşması ile "Fiskobirlik Nuga" Giresunspor'a şort sponsoru oldu.

İmza töreninde konuşan Basın Sözcüsü Ferhat Karademir, "Giresunspor ve Fiskobirlik, Giresun'un iki ulusal markası. Fiskobirlik'e Giresunspor'umuza vermiş olduğu katkılar için teşekkür ederiz. Fiskobirlik, Giresun ile özleşmiş olan firmalara da örnek olur inşallah. Fiskobirlik bize her zaman destek oluyor, bu sezon şort sponsoru olarak bizi gururlandırdılar. İnşallah biz de Fiskobirlik'in tanıtımına katkı sağlarız. Bundan sonra da inşallah birlikteliğimiz karşılıklı olarak devam eder" dedi.

Fiskobirlik Genel Müdürü Turgay Çakmak da, "Fiskobirlik olarak Giresunspor'un her zaman yanındayız. Fiskobirlik ve Giresunspor, Giresun şehrinin dünyaya açılan iki büyük markası. Giresun'u her alanda en güzel şekilde temsil eden çotanak armalı bu iki kurumun her zaman yan yana olması, birbirlerine destek olması hem Giresun şehri hem Fiskobirlik olarak bizim için çok değerli. İnşallah birlikte daha birçok başarının altına imza atacağız. Giresunspor ve Fiskobirlik için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.