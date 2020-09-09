Giresunspor'dan transferde ''10 numara'' ihtimali

AA 09 Eylül 2020 Çarşamba 16:11 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 16:11

Karademir, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, maddi olarak zor bir süreçten geçtiklerini, yönetim kurulunun bu durumun üstesinden gelmek için çalıştığını söyledi.

Ligde ilk yarı müsabakalarının seyircisiz oynanacağını anımsatan Karademir, "Kombine satışı yok, gelir yok. Buradaki gelirlerimiz çok ciddi şekilde azalıyor. Seyircisiz lig her yönüyle eksik. Sponsor bulmakta her kulüp zorlanıyor." diye konuştu.

Karademir, şu ana kadar yaptıkları transferlerle ilgili bilgi vererek, "İbrahima Balde ile transferi kapattık diyebiliriz. Belki bir 10 numara alabiliriz. Hocamız zaten belli bir kalıpta sahaya kadro çıkaran biri değil. Rakibe göre oyun düzeninde futbolcuları farklı dizilişlere yerleştirebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin ilk haftasında Balıkesirspor'a konuk olacaklarını hatırlatan Karademir, "Hem hazırlanma dönemi kısaydı hem de oyuncular daha yeni geldi. Samsunspor ile oynadığımız hazırlık maçında görüldü ki uyumlu bir takımımız var. Karakterli, iyi oyuncularımız var. Güzel bir sonuçla döneriz diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Sözleşmesini tek taraflı fesih eden Raul Rusescu'nun indirimi kabul etmediğine değinen Ferhat Karademir, oyuncunun takıma geri dönmesiyle ilgili bir beklentinin olmadığını aktardı.

Karademir, takıma yapılan Kovid-19 testlerinde pozitif sonuç olmadığını da sözlerine ekledi.