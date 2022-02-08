Giresunspor'dan transferin son gününde ''santrfor'' kararı

AA 8 Şubat 2022 Salı 16:03 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 16:10

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, transfer sürecini kulübün yapısı ve finansal açıdan en iyi şekilde değerlendirerek tamamladıklarını bildirdi.

Önal, yaptığı yazılı açıklamada, transfer tahtasını açarak kadrolarına yeni oyuncular katmayı başardıklarını belirtti.

İki oyuncu transfer ettiklerini aktaran Önal, "Yaklaşık bir aydır yoğun uğraş ve çaba sonucu transfer tahtasını açtık, akabinde de süreci oyun kurucu 10 numara Chiquinho ve Fenerbahçe'nin genç ve yetenekli kanat oyuncusu Muhammed ile tamamladık." ifadesini kullandı.

Kulübün finansal durumunu göz önünde bulundurarak kadroya yeni santrfor dahil etmediklerini belirten Önal, oyuncu almış olmak için transfer yapmak yerine orta alan ve kanat pozisyonlarına yaptıkları transferlerle mevcut 3 santrfor futbolcuyu rahatlattıklarını kaydetti.

Önal, Giresunspor'un çok güçlü, inançlı ve istikrarlı bir takım olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Biz takımımıza ve santrfordaki 3 oyuncumuza zaten çok güveniyorduk. Mağlubiyetler yaşadık, evet ama hiçbir maçımızda sahadaki oyun üstünlüğümüzü rakibe bırakmadık. Ligin defans kurgusu en başarılı takımlarından birisiyiz. Giresunspor yönetimi olarak teknik heyetimizin görüşü doğrultusunda eksik ve takviye gereken bölgelere en doğru ve en iktisatlı transferleri gerçekleştirdik. Bu transfer sürecinin takımımıza ve Giresun'umuza hayırlı olmasını diliyor, taraftarımızın desteği ile zorlu Süper Lig mücadelemizi hedeflediğimiz noktada tamamlamak istiyoruz."

Fenerbahçe maçında taraftarları tribünleri doldurmaya ve takımlarını desteklemeye davet eden Önal, "Zaman Giresunspor'un yanında ve destek olma zamanı, gün birlik ve beraberlik günüdür. Her zaman iyi günde ve kötü günde takımından desteğini esirgemeyen büyük Giresunspor taraftarını Çotanak Spor Kompleksi tribünlerinde tek yürek olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.