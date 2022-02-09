Giresunspor'dan Younousse Sankhare'nin iddialarına cevap

DHA 9 Şubat 2022 Çarşamba 14:01 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 14:01

Giresunspor'un sezon başında transfer ettiği Sankhare, iç sahadaki Antalyaspor maçından sonra teknik heyet tarafından kadroya alınmamasının ardından konu uzun süre belirsizliğini korudu. Sankhare'nin Fransız basınına önceki gün açıklamalarda bulunması ise tepki çekti. Fransız L'equipe'e konuşan 32 yaşındaki oyuncu, "Evimde elektrik yok. Arabada telefonumu şarj ediyorum. Güvenliğimden endişe ediyorum" diyerek şu açıklamayı yaptı:

"Sportif direktör evi ve arabamı iade etmemi istedi. Mümkün olan her türlü baskıyı yapıyorlar. Pazartesi günü başkan beni tehdit etti. Bana karşı düşmanlık var. Antrenman zamanı özellikle sabahları güvenlik olmuyor bazen. Şüpheli insanlar görüyorum. Çok temkinliyim. Korkuyorum açıkçası. Böyle bir şeyi yaşamadım. Güvenliğim için endişeliyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kaldığım yerde elektrik ve internetimi kestiler."

Bu açıklamaların ardından Giresunspor Kulübü'nden yazılı açıklama ile iddialara cevap verildi. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal mecralarda futbolcumuz Younousse Sankhare ile ilgili yer alan asılsız haber ve iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzü suçlayıcı ve küçük düşürücü bu art niyetli tutum ve davranışları tamamıyla reddediyoruz. Konu ile ilgili tüm hukuki süreçler başlatılmış olup kulübümüz tarafından detaylı bilgilendirme kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Bugüne kadar kadromuza kattığımız hiçbir futbolcumuz ile böyle bir problem yaşamadığımız gibi kadromuzda yer alan ve ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz tüm oyuncularımızın gerek şehrimizde gerekse takımımızda bulunmaktan gayet mutlu olduklarının bilinmesini ister, konunun takdirini kamuoyuna bırakırız" denildi.

Younousse Sankhare, bu sezon Giresunspor'da 9 maçta forma giydi. En son Antalyaspor karşısında oynayan Sankhare, 13 maçtır kadroya alınmıyor.