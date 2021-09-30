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Spor

Giresunspor'un iki futbolcusuna Yeni Zelanda ve Avustralya'dan davet

GZT Giresunsporlu futbolcular Joseph William Champness ve Aziz Eraltay ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

AA30 Eylül 2021 Perşembe 17:31 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 17:31
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Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, futbolcular Joseph William Champness ve Aziz Eraltay'ın ülkelerinin milli takımlarına davet edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Champness'in Yeni Zelanda'nın uluslararası hazırlık maçları, Aziz Eraltay'ın da Avustralya'nın Dünya Kupası eleme müsabakaları maçları için ülkelerinin milli takımlarına çağrıldıkları belirtildi.

İki oyuncunun da 4-12 Ekim tarihleri arasında ülkelerinin milli takım kamplarında bulunacakları ifade edildi.

Bu arada, antrenmanda sakatlanan Erol Can Akdağ'ın yapılan ilk kontrollerinde sol kasığında kanama ve ödem tespit edildiği, tedavisine başlanılan oyuncunun Göztepe maçı kadrosunda yer almayacağı kaydedildi.

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