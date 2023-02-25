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Spor

Giresunspor'un yeni başkanı belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da olağanüstü yapılan genel kurulda yeni başkan Nahit Ramazan Yamak seçildi.

AA25 Şubat 2023 Cumartesi 15:51 - Güncelleme:
Giresunspor'un yeni başkanı belli oldu
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da kulüp başkanlığına Nahid Ramazan Yamak seçildi.

Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve 426 delegeden 233'ünün katıldığı seçimli olağanüstü genel kurulda, Yamak ve Fatih Sandal başkanlığındaki listeler yarıştı.

Yamak, 233 üyeden 156'sının oyunu alarak başkanlığa seçildi. Fatih Sandal'ın listesinin 76 oy aldığı seçimde 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Yeni başkan Yamak, delegelere teşekkür ederek, "Giresunspor için bundan sonra elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Kesinlikle bu kulübün menfaatlerini sonuna kadar savunacağız. Kıt kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek, çok iyi yerde olduğumuz Süper Lig'i kaçırmamak için çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız. Bu emanet bizde ve yönetim kurulu arkadaşlarımda." ifadelerini kullandı.

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