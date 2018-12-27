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Giresunspor'un yeni başkanı Sacit Ali Eren oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp başkanlığına Sacit Ali Eren seçildi.

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Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve tek listeyle girilen  olağanüstü kongrede, önceki yönetimde asbaşkan olarak görev yapan Eren, 134 oyla  yeşil-beyazlı kulübün yeni başkanı oldu.

Görevi devreden kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, kongrede yaptığı  konuşmada, görev süreleri boyunca yaklaşık 23 milyon lira borç ödediklerini  söyledi.

Hak etmedikleri şeyler yaşadıklarını belirten Bozbağ, şöyle devam  etti:

"Burada bazı şeyleri söylemek olmaz ama ben Giresunspor Başkanı ve 1.  Lig Kulüpler Birliği Başkanı olarak görevimi bırakıyorum. Bunun sebebi de şudur;  ben gelirken de söyledim, giderken de söylüyorum. 'Ben işçimin, futbolcunun  parasını veremediğim yerde başkanlık yapmam.' dedim, şu an da veremiyorum."

Bozbağ, Giresunspor'un geçmişten gelen borcu olmadığını vurgulayarak,  kulübün sadece bu dönem futbolcuya 5,5 milyon lira borcu olduğunu aktardı.

Başkanlığı devralan Sacit Ali Eren'in kendi yönetiminden gelen bir  isim olduğuna işaret eden Bozbağ, "Giresunspor'u kesinlikle arkadaşlarıyla  beraber borçlanmadan götüreceğine eminim. Başarılı olur, olunmaz onu artık hep  beraber göreceğiz. İnşallah başarılı olurlar ama Giresunspor'un öyle ödenmeyecek  bir borcu yoktur." ifadelerini kullandı.

Sacit Ali Eren ise kongre sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bir  önceki yönetim kuruluna teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Onlara minnettarız, biz de bundan sonra bu görevi devraldık. Önümüzde  zorlu bir süreç var. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Hepimiz  istekliyiz, inşallah Giresunspor ve bizler için hayırlısı olur. Gerekli  transferleri elimizden geldiğince devre arasında yapmaya çalışacağız."

Bir gazetecinin, "Teknik direktör Hüseyin Kalpar ile devam edecek  misiniz?" sorusunu Eren, "Onun cevabı için erken. Yönetim kurulumuzla  görüşeceğiz, hocamızla görüşeceğiz, hocamızın düşünceleri nedir onu da alacağız.  Ona göre karar vereceğiz." şeklinde yanıtladı.

Sacit Ali Eren başkanlığındaki yönetim kurulu, Metin Koç, Said Safi,  Nurhak Karaahmetoğlu, Sedat Karabıçak, Mehmet Fevzi Usta, Eyüp Coşkun, Mustafa  Çakmak, Ferhat Karademir, İsmail Demir, Ömer Patan, Hüseyin İpek, İsmail Kurt,  Ali Tekbaş, Cemal Çubukusta ve Ziya Pamukoğlu'ndan oluştu.

Kongreye, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı  Kerim Aksu, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı  Aytekin Şenlikoğlu, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri  ve delegeler katıldı.

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