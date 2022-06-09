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Spor

Giresunspor'un yeni yönetiminde görev dağılımı belli oldu

Giresunspor'da dün yapılan ikinci Olağan Genel Kurul'un ardından oluşan yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

AA9 Haziran 2022 Perşembe 16:19 - Güncelleme:
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Giresunspor Kulübünde Hakan Karaahmet başkanlığındaki yönetim kurulunun görev dağılımı yaptığı bildirildi.

Kulübün açıklamasında, dün gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurul sonrasında Hakan Karaahmet başkanlığındaki yeni yönetimin ilk toplantısını yaptığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda yönetim kurulunun görev dağılımı da yaptığı kaydedildi.

Yönetim kurulunda görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Adem Bıçakçı başkan vekili, Mustafa Tütüncü, Münir Atamer ve Mustafa Oğuzhan Güler başkan yardımcıları, İbrahim İnaç genel sekreter, Ferhat Karademir basın sözcüsü, Gürkan Temür, Ercan Ayhan ile Zafer Olgun asbaşkanlar, Tahsin Çoban tesisler ve stadyum sorumlusu, Ceyhun Ocak organizasyon ve proje geliştirme sorumlusu, Fuat Guguloğlu kaynak geliştirme ve sponsorluk sorumlusu, Metin Çoban ile Savaş Şahin yurt dışı sorumlusu ve Talha Üngördü yönetim kurulu üyesi.

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