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Spor

Girişimler başladı! İşte Fenerbahçe'nin yeni Arda Güler'i

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini Belçika'da buldu. Sarı lacivertli ekip, Standart Liege'de forma giyen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Cihan Çanak için harekete geçti. İşte detaylar...

Fotomaç11 Mayıs 2024 Cumartesi 09:28 - Güncelleme:
Girişimler başladı! İşte Fenerbahçe'nin yeni Arda Güler'i
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Bu sezon birçok kulvarda hedeflerinin uzağında kalan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Genç yeteneklere büyük önem veren sarı-lacivertliler, scout ekibiyle hummalı bir operasyon yürütüyor. Gelecek vaat eden isimlere yönelen Kanarya, Arda Güler'in varisi olarak gösterilen Cihan Çanak için harekete geçti.

Belçika ekibi Standard Liege'de oynayan genç oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, transferde düğmeye bastı. Çok yakın bir zamanda Trabzonspor ile de anılan futbolcuya Almanya'dan da Borussia Dortmund'un da yakından ilgi gösterdiği belirtildi.

U20'de Belçika, U21'de ise Türkiye'yi seçen Cihan Çanak, sol açık ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.

Bu sezon Standard Liege ekibiyle 29 maça çıkan Çanak, 2 asist yaptı. 11 maçın başlangıç kadrosunda yer alan Çanak'ın kontratı 2026'ya kadar sürüyor. Genç futbolcuya, 3.5 milyon Euro değer biçiliyor.

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