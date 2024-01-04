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Spor

Girona'dan yıldız futbolcusu için transfer cevabı!

Girona'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Artem Dovbyk için İspanyol kulübünden açıklama geldi.

4 Ocak 2024 Perşembe 19:45 - Güncelleme:
Girona'dan yıldız futbolcusu için transfer cevabı!
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Girona'nın bu sezon gösterdiği muazzam performansta baş rollerden olan Artem Dovbyk, Avrupa devlerinin dikkatini üstüne çekti.

Geçtiğimiz günlerde Chelsea'nin teklif yaptığı da söylenen yıldız oyuncu için kulüpten açıklama geldi.

Girona'nın ortaklarından olan ve Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın da kardeşi olan Pere Guardiola şu açıklamalarda bulundu:

"Chelsea'den, Artem Dovbyk için bize gelen bir teklif yok. Biz kimseyi satmak istemiyoruz. Gerçek şu ki gazeteciler transfer penceresini gerçekten seviyorlar. Elbette sonunda böyle bir şey yazmaları normal, insanlar dikkat ediyor çünkü işlerimiz iyi gidiyor."

21 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Girona formasıyla 21 resmi maça çıkan Artem Dovbyk bu karşılaşmalarda 12 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.

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