İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2023 Pazar / 8 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9473
  • EURO
    29,6631
  • ALTIN
    1780.41
  • BIST100
    7510.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Girona'dan zirve için geri dönüş!

Girona, 2-0 geriye düştüğü maçta Almeria'yı 5-2 mağlup etti. Girona, bu sonuçla birlikte ligde 25 puana yükseldi ve lider Real Madrid'in arasından averajla ikinci sırada yer aldı.

22 Ekim 2023 Pazar 19:59 - Güncelleme:
Girona'dan zirve için geri dönüş!
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Girona, sahasında Almeria ile karşı karşıya geldi. Girona, karşılaşmada 2-0 geriye düşse de sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Almeria 2 ve 24. dakikalarda Lep Baptisto ile 2-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra geri dönüşe imza atan Girona'ya galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Ivan Martin, 39 ve 43'te Artem Dovbyk, 71. dakikada Savio ve 85. dakikada Christian Stuani attı.

Bu sonucun ardından Girona, ligde 25 puana yükseldi. Girona, 25 puanlı lider Real Madrid'in ardından averajla ikinci sırada yer alıyor. Almeria ise ligin dibinde 3 puanda kaldı.

Girona, ligin bir sonraki haftasında sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak. Almeria, sahasında Las Palmas ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.