‘Gitmek isterse göndeririz’

BAŞKAN Fikret Orman, Quaresma’nın gitmesi halinde şartlara göre karar vereceklerini söyledi. Dün Avusturya’da basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş’ın patronu, “Ricardo çok duygusal bir kişilik. Futbol hayatının en uzun dönemini bizde geçiriyor. 5. seneye giriyoruz. 1 yıl daha sözleşmesi var. Gitmek istiyorsa şartları konuşuruz, gitmek istemiyorsa zaten her maç 11’de oynuyor” dedi.

KONOPLYANKA’DAN HABERİM YOK

Kartal’ın anlaştığı ve İstanbul’a getireceği yönünde haberler çıkan Konoplyanka ile ilgili Orman, “İstanbul’a kimin gelip gittiğini bilmiyorum. Ama Beşiktaş ile alakalı bir durum yok. Tabii ki transfer ihtiyaçlarımız mevcut. Transferin bitimine yaklaşık 1 ay 1 gün var. 2 Eylül’e kadar elimizden geleni yapacağız. Bizde transfere Ali Naibi bakıyor . Abdullah Avcı ve ekibinin organizasyonu, dünyadaki tüm kulüplerde nasılsa öyle” ifadelerini kullandı.

HAKEMLERE BASKI YAPILMASIN

MHK Başkanı ile konuştuğunu ifade eden Başkan, şunları söyledi: “Sistemsel değişikliğe ihtiyaç var. Hakemlerin algı, baskı altına alınmasında başka teknik direktör ve yöneticilerin etkisi devam ederse biz de aynısını yapacağız. Serkan Çınar ve Bülent Yıldırım’la ilgili bir şey söylemiyorum. Yıldırım, G.Saray ile bizim maçımızı yönetti, Çınar da Rize-G.Saray maçını. Bunun yorumunu siz yapın artık, neden bu adamlar kademe düşürüldüler diye.”