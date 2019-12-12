''Gitmeyeceğim'' diyen Lens'ten dikkat çeken hamle!
Beşiktaş'ta 'gitmeyeceğim' diyen Lens menajeri Kees Vos ile buluştu.
Yönetici Erdal Torunoğulları'nın, Hollanda'da Oğuzhan, Necip ve Lens'in menajeri Kees Vos'la da bir araya geldiği öğrenildi. "Gitmeyeceğim" diyen Lens'i ikna etmesinin zor olduğunu söyleyen Vos'un, Feyenoord'dan kimsenin de kendisiyle temas kurmadığını itiraf ettiği; Oğuzhan konusunda ise oyuncudan kendisine gelen bir istek olmadığını, Beşiktaş'tan ayrılma konusunda bir planı olup olmadığını bilmediğini anlattı. (Takvim)
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